Inter, si riparte subito da Lukaku e Lautaro

La prima uscita stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi si chiude con un 10-0 ai danni dell’FC Milanese nel ritiro in corso alla Pinetina. Un’amichevole che vede subito il ritorno al gol della ‘Lu-La’. Una rete per il rientrante Romelu Lukaku, doppietta per Lautaro Martinez.

A segno anche Joaquin Correa, suo il primo gol della partita, e un altro nuovo acquisto come Kristjan Asllani. Le altre reti a firma di Fontanarosa, Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo. Il prossimo test per i nerazzurri sarà martedì 12 luglio a Lugano alle 18:30.