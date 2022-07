Inter, dopo Vidal i tifosi sognano l'addio che apre le porte a Dybala

12-07-2022 11:59

Nonostante le parole dell’a.d. Beppe Marotta, che recentemente ha parlato di Paulo Dybala come di un’occasione che l’Inter non ha potuto cogliere, i tifosi nerazzurri continuano a pensare che l’argentino possa sbarcare presto a Milano.

Inter, dopo Vidal i tifosi sognano un altro addio

Ad alimentare le speranze dei supporter interisti ci sono le mosse dello stesso Marotta, che ieri ha messo a segno un colpo di importanza fondamentale con la rescissione del contratto di Arturo Vidal.

L’Inter s’è liberata del centrocampista, che non rientrava nei piani tecnici di Simone Inzaghi, con una buonuscita di 4 milioni di euro, risolvendo così uno dei problemi riguardanti il proprio mercato in uscita.

Inter, se parte Sanchez pronto l’assalto a Dybala

Ora i tifosi dell’Inter sperano che Marotta possa risolvere alla stessa maniera la situazione di un altro giocatore nerazzurro, in modo da preparare poi l’assalto a Dybala. “Ci siamo liberati di Vidal, ora tocca a Sanchez”, commenta su Twitter Enzi. E Daniele fa il punto sulla strategia dell’Inter: “Ne manca uno solo adesso: Sanchez. Poi arriverà Dybala: questa Joya la aspetto da troppo tempo”. Estremamente ottimista Vale: “Ma solo per me Dybala è già dell’Inter? E stanno solo aspettando di liberarsi anche di Sanchez”.

Via Sanchez, dentro Dybala: gli interisti sperano

“L’eventuale rescissione di Sanchez con indennizzo dell’Inter fa pensare proprio che devono far spazio a Dybala, sennò inutile farla ora quando c’è ancora 1 mese e mezzo di mercato e il cileno potrebbe ancora essere ceduto”, sottolinea Angelo. “Sanchez a quelle cifre non lo prende nessuno – gli risponde Pasquale – Prima la fai meglio è, risparmi anche lo stipendio”. “Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Sanchez fuori ed è fatta”.

E DailyInter ironizza: “Chissà perché Marotta ha così fretta di liberare Sanchez, arrivando addirittura ad offrire di più per la buonuscita, quando potrebbe aspettare che arrivi qualche offerta e liberarlo a 0… #Dybala”.

