Inter, ufficiale l'addio di Arturo Vidal un anno prima: buonuscita top

11-07-2022 22:37

L’avventura di Arturo Vidal con l’Inter è ufficialmente finita. Il centrocampista cileno, voluto fortemente da Antonio Conte nel 2020, dopo due anni col club nerazzurro con 71 presenze totali e quattro gol, ha firmato la risoluzione contrattuale e percepirà 3,5 milioni di buonuscita.

Inter, addio Vidal: il comunicato del club nerazzurro

Questo il comunicato del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei”.

Dopo aver annunciato la separazione con una nota ufficiale, l’Inter ha reso omaggio ad Arturo Vidal con un video pubblicato sui propri canali social, ripercorrendo i momenti più importanti della carriera del centrocampista cileno con la maglia nerazzurra. “Due anni di grande emozione. Mucha suerte”, le parole del club.

Inter, Vidal finisce la sua avventura un anno prima

Vidal ha concluso così la sua esperienza con l’Inter un anno prima, la sua carriera adesso ripartirà dal Brasile, dove lo attende il Flamengo che gli ha offerto un contratto di 18 mesi. Nell’ultima stagione il centrocampista cileno è stato impiegato in 41 occasioni (tra tutte le competizioni) da Simone Inzaghi, ma poche volte da titolare.

Inter, adesso c’è da sistemare Sanchez

Finito al margine del progetto del tecnico, Vidal e l’Inter hanno preferito separarsi. Il 35enne di San Joaquin, dopo aver indossato in Europa le maglie di Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e infine quella nerazzurra, torna in sudamerica in una squadra che ha sempre sostenuto da bambino. Adesso l’Inter lavorerà sul futuro di Sanchez, l’altro cileno del club in uscita che vuole giocare in un campionato top.