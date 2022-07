Dybala all’Inter, ancora tutto fermo: cosa blocca i nerazzurri

06-07-2022 11:19

Resta uno dei nomi più caldi sul mercato quello di Paulo Dybala, giocatore che, col passare dei giorni, fa gola a un sempre maggior numero di squadre.

Dybala all’Inter, cosa blocca la “Joya”

In pole position però, nonostante le voci riguardanti gli interessamenti di altri top team, resta ancora l’Inter, formazione che da tempo è sulle tracce dell’argentino.

I nerazzurri, se avessero potuto, già nelle scorse settimane avrebbero chiuso il discorso per la “Joya”, giocatore che invece ad oggi è ancora disponibile sul mercato perché ad Appiano Gentile c’è un problema di sovrabbondanza in attacco.

Dybala all’Inter, l’ostacolo attaccanti

È proprio l’eccessivo numero di uomini offensivi a disposizione di Simone Inzaghi che sta bloccando il passaggio all’Inter di Dybala.

I nerazzurri infatti, al momento, possono contare su Lukaku (appena rientrato a Milano dopo l’esperienza al Chelsea), Lautaro, Dzeko, Correa, Pinamonti e Alexis Sanchez per un totale di sei attaccanti, decisamente troppi per consentire l’ingaggio dell’argentino.

Dybala all’Inter, obiettivo cessioni

Per portare Dybala a Milano, sponda nerazzurra, l’Inter quindi dovrà operare prima qualche cessione nel reparto avanzato.

La missione, ad oggi, non sta risultando affatto semplice visto che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez sta rifiutando ogni destinazione perché intenzionato a giocare in una top lega, mentre per Pinamonti all’Atalanta ballano ancora parecchi milioni.

A livello di monte ingaggi però, l’addio più consigliato sarebbe quello di Dzeko che al lordo costa 11 milioni: per il bosniaco, a parte il timido interesse del Monza di Galliani (molto attento invece alle vicende di un altro ex Inter come Mauro Icardi), nessuna squadra si è fatta avanti e il rischio di una sua permanenza a Milano (con la conseguente rinuncia a Dybala) si fa, ora dopo ora, sempre più elevato.

