Inter, Vidal al passo d'addio. Chi per sostituirlo?

Arturo Vidal e l’Inter sono prossime a chiudere il loro rapporto. Il centrocampista ex Juve saluterà Milano e la tifoseria nerazzurra con ogni probabilità nelle prossime ore.

Buonuscita in vista per liberare Vidal dall’Inter

L’Inter infatti – come riportato da Tuttosport – è intenzionata a esercitare l’opzione del contratto (in scadenza nel 2023) che permetterebbe di rilasciare Vidal con una buonuscita di 4 milioni di euro. Non poco, ma certamente meno dei 9,5 che andrebbe a pattuire nel corso della prossima stagione. Costi che l’Inter, in questo momento, non si può permettere, specialmente per una riserva che i suoi anni migliori li ha già dati.

Vidal e l’Inter: pochi lampi, molta panchina

Non è certo stato indimenticabile il trascorso di Vidal in nerazzurro: di lui si ricordano volentieri soprattutto la rete nel derby d’Italia contro la Juve, trafitta anche grazie al più classico dei gol degli ex, e la straordinaria partita disputata agli ottavi di finale della scorsa edizione della Uefa Champions League, ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Tuttavia, Vidal ha rappresentato un tassello di grande esperienza e carisma per lo spogliatoio nerazzurro. Pretoriano di Antonio Conte, che lo volle fortemente, anche con Simone Inzaghi in panchina ha saputo ritagliarsi spazio in partite importanti.

Vidal verso l’America: come cambia l’Inter?

Nel futuro del centrocampista della nazionale cilena pare esserci l’America: Boca Juniors, Flamengo e l’Inter (quella di Miami) si sono dichiarate interessato al 35enne di Santiago. Mentre per quanto riguarda i rinforzi che il DS Beppe Marotta potrebbe inserire nella rosa nerazzurra, pare ormai vicino il giovane centrocampista dell’Empoli Asslani, oltre a Mkhitaryan, dalla Roma che per esperienza (e ingaggio cospicuo) andrebbe a colmare il vuoto lasciato proprio dal cileno, sebbene l’armeno abbia caratteristiche più da fantasista e meno da mezz’ala pura.

Oltre a loro, complice la probabile partenza di Sensi e l’incertezza circa il futuro di Gagliardini, l’Inter (in attesa di chiudere per Lukaku) rimane in corsa per il richiestissimo Frattesi del Sassuolo e potrebbe puntare su Agoume, prodotto del vivaio che ha ben performato al Brest nel corso della stagione appena conclusa.

