26-06-2022 12:44

Romelu Lukaku tornerà all’Inter, la notizia è data per certa da giorni. Adesso è partito solo il conto alla rovescia per il belga: come riporta Sportmediaset, Big Rom è atteso mercoledì a Milano per sostenere le visite di rito e poi mettere tutto nero su bianco.

Un giorno in anticipo rispetto ai piani iniziali dell’attaccante, che evidentemente non vede l’ora di iniziare questa seconda avventura con l’Inter. Il belga vuole farsi trovare subito pronto per tentare di riconquistare lo scudetto.