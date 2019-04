Icardi, Wanda Nara sbeffeggia Spalletti e attacca Cassano

L’Inter ha pareggiato la sfida con la Juventus. Icardi ha giocato dal primo minuto. Niente gol ma una buona prova per l’ex capitano nerazzurro: “Non sapevo che Mauro avrebbe giocato, non sono amica di Spalletti come Cassano: non mi dice niente. Ha fatto una bella partita, giocato per la squadra come gli viene chiesto. Mauro ascolta e fa quello che gli dicono”, le parole di Wanda Nara durante la trasmissione Tiki Taka. Poi una battuta legata alla convivenza, secondo alcuni impossibile, tra Spalletti e lo stesso Icardi: “Se Spalletti resta 100 anni all’Inter, allora Mauro rimane per 150 anni! Scherzo: è più giovane e dunque resterebbe più tempo”.

L’agente del bomber argentino è tornata a parlare del futuro del suo assistito, confermando la volontà di proseguire l’avventura con la società nerazzurra: “Mauro resta, è una sua scelta”. L’ennesima dichiarazione d’amore da parte di tutta la famiglia Icardi nei confronti dell’Inter. Eppure, le voci di mercato che riguardano Maurito non si fermano, anzi si moltiplicano. A Madrid, Zidane è alle prese con un Real Madrid che continua a collezionare figuracce (è stato appena sconfitto dal Rayo Vallecano). Una punta del valore di Icardi, farebbe molto comodo a Zizou, alla disperata ricerca di nuovi campioni da cui ripartire.

Attenzione anche a quello che sta accadendo a Parigi. Dopo aver perso la finale di Coppa di Francia contro il Rennes, c’è aria di cambiamento in seno al PSG. Cavani pare destinato a lasciare i parigini. La sensazione è che Icardi sia uno dei papabili a prendere il posto dell’uruguaiano. Insomma, nonostante le parole di Wanda Nara, il futuro di Icardi resta ancora tutto da scrivere.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 09:58