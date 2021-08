Inter, l'annuncio più atteso arriva alla fine del mercato

L’annuncio ufficiale non è arrivato in tempo utile affinché l’operazione possa essere considerata a tutti gli effetti facente parte della sessione estiva di calciomercato, ma ormai sul futuro di Lautaro Martinez non ci sono più dubbi.

L’attaccante argentino ha scelto di rimanere all’Inter rinnovando il proprio contratto che sarebbe scaduto nel giugno 2023.

La trattativa, in piedi da tanti mesi e iniziata addirittura prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus, è ormai definita. Manca solo l’annuncio ufficiale che sigilli un punto di ripartenza molto importante per l’Inter al termine di un’estate particolarmente travagliata che ha visto la partenza di due colonne della stagione dello scudetto come Achraf Hakimi e Romelu Luukaku.

Martinez, il cui ingaggio era ancora quello pattuito al momento del suo arrivo in Italia dal Racing Avellaneda nell’estate 2018, ovvero poco più di 2,5 milioni netti, firmerà a breve fino al 30 giugno 2025 vedendo più che raddoppiare i propri emolumenti, dato che il nuovo stipendio del ‘Toro’ sarà di circa 6 milioni netti a stagione, per un balzo che lo porterà nella top 5 dei giocatori più pagati della rosa nerazzurra.

L’annuncio potrebbe arrivare già durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, compresa l’Argentina dello stesso Lautaro, il cui rientro in Italia avverrà a ridosso della ripresa della Serie A che vedrà l’Inter impegnata il 12 settembre sul campo della Sampdoria, tre giorni prima del debutto in Champions League a San Siro contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Intanto, però, un’altra conferma dell’accordo raggiunto è arrivata da Alejandro Camano, l’agente di Martinez.

Intervistato da fcinternews.it, il manager argentino ha ribadito che la volontà del ‘Toro’ è sempre stata quella di restare in nerazzurro: “Insieme abbiamo reso felice Lautaro e la sua famiglia, lui ha sempre voluto restare in nerazzurro”.

Le parole di Camano fanno il paio con quanto dichiarato dall’ad dell’Inter Beppe Marotta a Dazn a margine della partita contro il Verona: “Lautaro fa parte di quella categoria di calciatori che esplicitamente ha voluto rimanere pur avendo avuto offerte. Lautaro ha detto ‘sto all’Inter’, siamo orgogliosi e c’è voglia di migliorarsi”.

