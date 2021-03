Inter, Lautaro: "Gol che pesa, voglio vincere con questo club"

Al termine della partita vinta contro il Torino per 1-2, il match winner Lautaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È un gol che pesa tanto perché è stata una partita difficile. Sappiamo che il Torino ha bisogno di punti ma anche noi volevamo vincere perché vogliamo restare in testa alla classifica. Ogni giorno ci alleniamo per fare le cose bene, abbiamo preparato la partita in maniera diversa ma è proprio in questi casi che devono emergere testa, cuore e qualità. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che vogliamo raggiungere traguardi importanti”.

Lautaro ha già segnato 13 reti in Serie A quest’anno: “Qual è il mio obiettivo come numero di gol in stagione? Il mio obiettivo è vincere con l’Inter, poi è ovvio che come attaccante sia felice quando segno, ma la cosa più importante è raggiungere gli obiettivi di squadra. Dedico questo gol alla mia famiglia che è sempre al mio fianco e mi supporta”.

OMNISPORT | 14-03-2021 18:09