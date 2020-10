Inter, Lautaro Martinez furioso con un compagno: il retroscena

L’eclatante sfogo di Lautaro Martinez dopo la sua sostituzione durante la partita contro il Genoa ha fatto discutere il mondo Inter. L’attaccante argentino, uscito nel corso della ripresa lasciando il posto a Pinamonti, dopo essere tornato in panchina ha sbattuto con forza i pugni contro il seggiolino, prima di sedersi.

Il video ha fatto il giro del mondo e il gesto dell’attaccante argentino è stato inteso come una spia del nervosismo del giocatore, che non ha brillato al Ferraris e in campo ha battibeccato in più occasioni con Christian Eriksen e Romelu Lukaku.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al momento del cambio il Toro non ce l’aveva con Antonio Conte ma con Alessandro Bastoni, che poco prima aveva sbagliato un lancio che con maggiore precisione avrebbe potuto mandare in porta l’argentino. I due, che in campo non se le sono mandate a dire, si sono chiariti poi negli spogliatoi.

Lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa ha minimizzato il gesto del suo attaccante: “Mi ha detto ora Crippa (capo ufficio stampa, ndr) che Lautaro ha sbattuto i pugni sulla sedia quando è stato sostituito, ma non penso assolutamente fosse arrabbiato con me perché abbiamo un bel rapporto. Forse è accaduto qualcosa in campo con qualche compagno. I calciatori sono ragazzi che a partita finita se ne vanno senza problemi e dimenticato ciò che è accaduto”.

“Io voglio gente che dà sempre il massimo. A volte può capitare che scappi quale parolina, ma l’importante è chiarire tutto. Lautaro è un ragazzo bravissimo e con lui va tutto bene. Anche oggi ci ha messo tanto impegno e ha dato il suo contributo. Un attaccante vive per il gol, ma è importante che giochino anche con i compagni. Ha lavorato per loro, mercoledì ha preso un palo che trema ancora e noi contiamo su di lui. Tra due giorni e mezzo c’è da rigiocare”.

