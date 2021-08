Inter, Lautaro Martinez suona la carica

Oggi alle 18:30 avrà inizio ufficialmente la Serie A 2021/2022, con i Campioni in carica dell’Inter ad aprire le danze contro il Genoa di Davide Ballardini. Uno dei protagonisti più attesi è Lautaro Martinez, che senza Lukaku e con Sanchez infortunato avrà il peso dell’attacco sulle sue spalle.

Tramite il proprio account Instagram, il Toro ha così suonato la carica:

“L’anno scorso prima di iniziare il campionato sognavamo di finire cosi, alzando la coppa. Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto. Oggi inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile”.

OMNISPORT | 21-08-2021 15:08