Inter, Lautaro si chiarisce con i compagni dopo lo sfogo

Sul campo del Genoa l’Inter ha dovuto e saputo soffrire prima di tornare a vincere, ritrovando i tre punti dopo due stop consecutivi in campionato. A fare rumore però è stato soprattutto lo sfogo di Lautaro Martinez, sostituito al 72’ da Pinamonti e autore di una protesta veemente.

Come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la rabbia dell’argentino non era rivolta né a Conte e nemmeno ai compagni, con i quali aveva battibeccato uscendo dal campo, prima di prendere anche a pugni la panchina di Marassi.

Gesti duri, ma rivolti soltanto a sé stesso per la prestazione deludente. Tanto che ieri ci sarebbe stato un chiarimento con tutto il gruppo per mettersi alle spalle tutto. Con sé stesso e anche con tutti i compagni di squadra.

Lautaro avrà comunque un’occasione per riscattarsi domani, quando i nerazzurri saranno di scena in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Dove il ‘Toro’ spera di ritrovare il goal e la serenità smarrite nella serata di Genova.

OMNISPORT | 26-10-2020 09:28