Inter, Lautaro: "Sogno il Racing, al Mondiale stavo malissimo"

L'attaccante nerazzurro: "In un anno e mezzo, quasi due, sono passato da avere zero titoli a sette, questa è una cosa che mi motiva a continuare a crescere".

10-02-2023 21:21

In un’intervista a Espn, Lautaro non ha nascosto la sua felicità dopo un periodo molto positivo tra gol e trofei: “In un anno e mezzo, quasi due, sono passato da avere zero titoli a sette, questa è una cosa che mi motiva a continuare a crescere”.

Sull’infortunio patito al Mondiale, Lautaro ha ammesso: “Ci sono arrivato malissimo, non riuscivo nemmeno a calciare perché il dolore era insopportabile. Messi mi ha detto di recuperare per bene perché sarei stato molto utile alla squadra anche nei minuti finali. Avevo già dolore con l’Inter ma era sopportabile, poi dopo l’ultima partita contro l’Atalanta avevo tantissimo dolore”.

Lautaro ha un sogno per il futuro: “Tornare a vestire la maglia del Racing. Non so quando, non so in che momento ma sicuramente è una cosa che ho in mente”.