Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

Big match a San Siro, dove la ventiduesima giornata di Serie A viene chiusa dal posticipo domenicale tra Inter e Lazio in un incrocio ancor più cruciale dopo i ko di Juve e Milan nelle sfide del sabato.

Conte sceglie Eriksen nei tre di centrocampo, mentre a sinistra agisce Perisic e non Young. Per il resto le solite certezze: Handanovic protetto da Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella e Brozovic intoccabili, in attacco Lukaku-Lautaro.

Inzaghi preferisce Patric e Musacchio in difesa e non cambia: mediana standard con Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Marusic, in avanti Correa con Immobile.

OMNISPORT | 14-02-2021 19:57