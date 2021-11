Inter, le parole di Massimo Moratti scatenano i tifosi nerazzurri 

01-11-2021 11:17

Tra i progetti dell’Inter c’è da tempo quello di realizzare uno stadio di proprietà per poter aumentare i propri utili e dunque riuscire a competere economicamente con i top club d’Europa. Una scelta che porterebbe la squadra nerazzurra ad abbandonare il Meazza, un impianto in cui è stata scritta la storia del calcio, non solo a tinte nerazzurre.

Contro l’addio a San Siro s’è espresso pubblicamente Massimo Moratti, il presidente del Triplete interista del 2010, che all’edizione milanese de La Repubblica ha confessato tutti i suoi dubbi sull’operazione stadio.

Moratti contro l’abbandono di San Siro

“San Siro è lo stadio degli stadi, un impianto che è sempre stato considerato ottimo per vedere le partite – ha dichiarato Moratti -. Certamente mi dispiacerà quando verrà demolito, ma non perché penso che sia un monumento intoccabile. Per i tifosi e anche sotto il profilo sportivo il Meazza va benissimo, al limite basterebbe metterlo a posto”.

Più avanti Moratti chiarisce il suo pensiero: “Non mi sembra che la gente non ci dormisse la notte senza un nuovo stadio. Io ne avrei fatto a meno, sì – afferma l’ex presidente -. Capisco le esigenze di modernizzazione, anche se per i tifosi, sinceramente, non mi sembra rappresentino un problema. In ogni caso si potrebbe sempre ristrutturare l’esistente perché è uno stadio fantastico”.

Le parole di Moratti hanno avuto immediato eco nel mondo nerazzurro. I tifosi dell’Inter si sono infatti schierati pro e contro il loro ex presidente. “Come sempre ha ragione il grande presidente, non ha alcun senso demolire San Siro, basta adeguarlo un po. È molto grande, è vero, ma i tre anelli ti danno la grande opportunità dell’apertura in base alle esigenze”, il parere su Facebook di Stefano, d’accordo con Moratti.

I tifosi attaccano l’ex presidente dell’Inter

Ma i tifosi che abbandonerebbero San Siro senza troppi problemi sembrano in maggioranza. “Moratti anacronistico – dice Franco – Anche Wembley era uno stadio storico… eppure è stato rifatto completamente. Moratti è fuori dal tempo…”. “Sì continuiamo a San Siro, poi li investi tu 50 milioni ogni anno per i vari costi inutili”, aggiunge Josh.

Durissimo Marco: “In effetti ha ragione, meglio continuare a fare debiti come fece lui lasciando il club sull’orlo del fallimento. Che sarà mai uno stadio di proprietà in termini di fatturato?”. Michele, infine, tenta una mediazione: “Lo utilizzino come stadio della Nazionale, eventualmente. Ma è un delitto abbattere un tempio come San Siro”.

SPORTEVAI