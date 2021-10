Inter: La doppietta salva Correa da rabbia tifosi, uno solo è bocciato

31-10-2021 14:26

Vittoria pesante per l’Inter che ha sudato sette camicie per avere ragione dell’Udinese: tre punti importantissimi per rimanere agganciati alle zone nobili della classifica e in corsa per lo scudetto ma che fatica. Un’ora abbondante di sofferenza – in cui i nerazzurri hanno anche rischiato qualcosa – prima di sbloccare la gara e metterla sui binari giusti. Il paradosso è che le reti che hanno schiantato i friulani le ha segnate Correa che fino a quel momento era stato tra i peggiori in campo, bersagliato pesantemente dai tifosi sui social. L’uno-due del Tucu nella ripresa ha fatto cambiare giudizi (e voti in pagella) a tutti.

I tifosi criticano Correa pesantemente prima della doppietta del Tucu

Nel primo tempo sul web è un coro a senso unico: “Giochiamo in 10, Correa dannoso. Queste partite si perdono” o anche: “Fossi il tecnico dell’Udinese toglierei un difensore, c’è Correa che fa lo stopper lì” oppure: “Correa utile quanto una forchetta usata come un cucchiaino per prendere l’acqua” e ancora: “Correa pensa di essere venuto qui a dormicchiare, mancanza di personalità enorme”

C’è chi scrive: “Correa assolutamente da togliere! Ogni minuto che gioca è un uomo in meno regalato all’Udinese” oppure: “Maledetto il giorno che abbiamo preso il cugino di Alvarez…” e ancora: “Ectoplasma”, “Inconcludente” più insulti non riportabili. Voci interiste indirizzate a un giocatore. Provate ad indovinare chi?” e poi: “Correa continua ad essere un grande, grandissimo MAH. Peccato!”. Dopo i due gol un tweet sintetizza il pensiero dei tifosi: ” Se siete d’accordo le prossime partite tutti qui a chiedere il cambio di Correa ?! “.

Dumfries non si salva, quante critiche per il terzino

Chi invece è stato bersagliato dall’inizio alla fine è stato Dumfries: “Io me li ricordo tutti quelli esaltati per Dumfries dopo due sgroppate contro il Bologna.” o anche: “non è un fenomeno! Non è Hakimi! Lo sappiamo! Però se ci aspettiamo che salti l’uomo puntando ci sbagliamo! Va lanciato in velocità! Se non lo capiamo è inutile parlare” oppure: “Basta con Dumfries. Abbiamo perso fin troppo tempo. Ora basta”

C’è chi consiglia Inzaghi: “Togli Dumfries. Lasciandolo in campo lo esponi a pubblico ludibrio.

È tesissimo e non ne fa una giusta” e infine: “Deve acquisire un po’ di sicurezza? Benissimo! Ma che lo faccia in partite meno in bilico”.

