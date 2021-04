Inter, le richieste di Antonio Conte per restare

Il conto alla rovescia sta per concludersi e in casa Inter è tutto pronto per la festa scudetto . Un trionfo atteso per 11 anni dopo la magica stagione del Triplete e reso possibile dalla continuità avuta dai giocatori di Antonio Conte, a differenza delle rivali che sono invece via via venute a mancare nel corso del campionato, in successione, dalla Juventus al Milan , campione d’Inverno, ma letteralmente crollato durante il girone di ritorno. Il rischio, paradossalmente, è però quello che i festeggiamenti in casa nerazzurra lascino presto spazio alle discussioni sul futuro .

La programmazione della prossima stagione infatti incombe e se l’imminente arrivo in Italia di Steven Zhang , atteso anche dalla discussione per alcuni importanti rinnovi, come quello di Lautaro Martinez , potrebbe portare buone notizie sul fronte societario, con l’arrivo del finanziamento di 250 milioni che la proprietà cinese del club andava cercando da tempo, appena messo piede a Milano il presidente nerazzurro potrebbe ricevere una bella notizia dal gruppo.

La rosa dell’ Inter è infatti pronta a rinunciare al premio scudetto per venire incontro alla proprietà e dare il proprio contributo alla soluzione della crisi societaria. Si tratta di una scelta figlia di un accordo datato, quando la squadra rifiutò di tagliarsi gli stipendi offrendo in cambio il sì alla possibilità che gli emolumenti venissero diluiti durante le mensilità oltre appunto alla promessa della rinuncia al premio in caso di vittoria dello Tricolore. Un’eventualità all’epoca piuttosto lontana, ma divenuta ora quasi realtà, con Handanovic e compagni pronti a mantenere le promesse.

A proposito di promesse, anche Antonio Conte se ne aspetta dalla società. L’attesa maggiore dei tifosi è infatti ormai per l’incontro previsto tra lo stesso Zhang e Conte nel quale verranno approfonditi i margini per andare avanti insieme.

Il tecnico salentino chiede chiarezza , ma secondo quanto trapela è disposto a restare all’Inter anche qualora la proprietà dovesse decidere di limitare gli investimenti. Se quindi il primo ciclo si fosse chiuso con la conquista dello scudetto, Conte è pronto a restare anche rinnovando il contratto in scadenza nel per aprire una nuova era: a patto che la proprietà sia esplicita con la tifoseria e delinei con chiarezza gli obiettivi da conquistare e costruisca una rosa all’altezza degli stessi.

OMNISPORT | 28-04-2021 07:50