Mercato Inter, Antonio Conte vuole chiarezza: cosa succede

Il naufragio della Superlega complica il futuro dell‘Inter: la prossima settimana Steven Zhang tornerà in Italia e cercherà di fare chiarezza in merito alle prospettive e agli obiettivi futuri della società nerazzurra. Lo stop dell’ambizioso (e soprattutto ricco) progetto targato Perez-Agnelli ha messo un po’ d’ansia alla proprietà del club meneghino, che sta trattando con tre fondi per un prestito da 250 milioni di euro entro la fine della stagione, per pagare stipendi e rate dei giocatori.

E poi? Antonio Conte, forte dello scudetto ormai in tasca, in conferenza stampa è stato chiaro: “Ora pensiamo a questo campionato, ma è inevitabile che alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza perché credo che i tifosi lo meritino”.

Il mister leccese vuole capire i margini di manovra della società per il mercato estivo: all’Inter sta bene, scrive la rosea, ma teme un progetto di ridimensionamento dei costi e riduzione degli ingaggi, che metterebbe in forte dubbio la campagna rinforzi estiva in vista della prossima Champions League.

Le voci su Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, e altri big della rosa nerazzurra si moltiplicano, ma da Appiano non arrivano segnali di uno smantellamento della squadra, che invece Conte spera sia rafforzata, soprattutto se l’obiettivo resta quello di tornare ad essere protagonisti in Europa.

Florenzi, De Paul, Gomez, Kanté, un’altra punta di alto livello: questi sono i nomi e i temi che circolano da giorni, ma tutto dipende da cosa dirà Zhang al suo ritorno in Italia. Conte e i tifosi nerazzurri con lui incrociano le dita.

OMNISPORT | 23-04-2021 10:48