Inter, tifosi a Conte: "Perché sempre così?"

Il posticipo del Maradona si chiude con un 1-1 che ai tifosi interisti può anche andar bene, all’autorete confezionata da de Vrji e Handanovic risponde Christian Eriksen, che fissa il pari a inizio ripresa. Al termine, a far discutere maggiormente i tifosi nerazzurri sono i “soliti” cambi di Antonio Conte.

Nella prima frazione, il Napoli tiene il pallino del gioco, con i nerazzurri che difendo basso e provano a giocare di rimessa. Nel primo quarto di gara, oltre alle non convenzionali divise proposte dalla due squadre: “Hanno spostato la Fashion Week al San Paolo?”, è l’abulico gioco dell’Inter il bersaglio preferito dai tifosi, che prevedono il peggio: “Stasera con sti passaggini dentro l’area ci facciamo male… stiamo a vedere!”. In molti poi chiedono alla squadra di Conte di entrare in partita: “Dovremo leggermente svegliarci“.

Napoli-Inter, la tempesta dopo la quiete

La gara si infiamma intorno alla mezz’ora e le occasioni migliori sono proprio per la capolista. La prima è per Darmian che, dopo la rete decisiva di settimana scorsa contro il Cagliari, da buona posizione mette al centro invece che calciare in porta e scatena la rabbia dei tifosi: “Che occasione sprecata! Matteo tira!”. A stretto giro di boa, la traversa di Lukaku risveglia gli animi: “Traversaaaaaaa. Forza ragazzi”, “Abbiamo accelerato due minuti. Due occasioni gigantesche”, “Ci stiamo svegliando”.

Al 36′, la flebile fiamma dell’entusiasmo nerazzurro viene messa a dura prova dall’autogol confezionato da Handanovic e de Vrij, che si scontrano a pochi passi dalla linea di porta e, su un cross innocuo di Insigne, regalano al vantaggio del Napoli. Inter sotto, non accadeva da febbraio. In molti se la prendono con il capitano: “Neanche a Paperissima una roba così, Handanovic“, ma non manca chi sottolinea che l’errore sia principalmente imputabile a de Vrji: “Il pasticcio è di De Vrij, non di Handanovic. Siate onesti per una volta”, “Handanovic sul gol non ha colpe”.

Passano appena 2′ e tocca ancora alla sfortuna soffiare sull’entusiasmo degli interisti con il secondo legno colpito da Lukaku. Che scatena la frustrazione: “zero tiri contro 2 pali e stiamo perdendo. Molti saranno contenti”. C’è poi chi prova a esorcizzare la cosa: “Ancora un legno colpito da Lukaku. Forza allontaniamo le gufate” e chi rivede la sua analisi precedente: “Era meglio quando era noiosa“.

Napoli-Inter, il pareggio di Eriksen e il solito Conte

Nella ripersa, l’Inter parte meglio e, al 55′, trova il pareggio con una rasoiata mancina di Eriksen e i tifosi possono tornare a esultare: “Il maestro. Il vero maestro. Ed è Eriksenlandiaaa“, commenta con sarcasmo antijuventino qualcuno, e ancora: “Giusto così”, “Goooool di Eriksen e siamo 1-1 felice per lui e andiamo a vincerla”, “Eriksen, io ti sto amando”, e chi, almeno questa volta, ringrazia la Dea bendata: “fortuna che non hanno trovato acquirenti per Eriksen”.

A un quarto d’ora dal termine, Conte fa la solita mossa in attacco: fuori Lautaro e dentro Sanchez. Molti tifosi nerazzurri dimostrano di non gradire la scelta: “Perché toglie Lautaro non lo capisco, a confronto Lukaku sta dormendo, ma esce sempre lui” e ancora: “Non avrei mai tolto Lautaro oggi, anche se capisco”, “Tra i due oggi peggio Lukaku di Lautaro”, “Ma come Lautaro?”. Tanti comunque gli applausi per l’argentino: “Lautaro partite sempre ottime ultimamente. Bravo Lauti”. Tocca poi all’ingresso di Gagliardini per Eriksen far storcere ulteriormente il naso ai tifosi nerazzurri, che scrivono: “Con l’ingresso di Gagliardini per Eriksen, Conte vuole riaprire il match a tutti i costi…”, “Ma perché Gagliardini per Eriksen? Ma saranno mica parenti che Conte c’è così affezionato?”.

