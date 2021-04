Inter inarrestabile: Darmian firma l'undicesima vittoria di fila

L’Inter fa un altro passo verso lo scudetto: la squadra di Antonio Conte supera in casa il Cagliari per 1-0 grazie a Darmian nell’anticipo delle 12.30 della trentesima giornata di Serie A e centra l’undicesima vittoria consecutiva che le permette di tenere a distanza il Milan, secondo a -11. Per i sardi di Semplici è il quarto ko di fila: la serie B è più vicina.

LA GARA

Primo tempo senza gol: l’Inter spinge e ci prova soprattutto con le conclusioni dalla distanza di Eriksen e Sanchez, senza successo. Al 10′ Vicario è strepitoso sul tiro angolato del danese, al 29′ controlla bene la conclusione del cileno. I sardi si rendono pericolosi in una circostanza con l’ex di turno Nainggolan, ben disinnescato da Handanovic.

Nella ripresa la squadra di Conte cerca di accelerare il ritmo, davanti Lukaku ha pochi spazi ma al 57′ ha una bella chance di testa, il pallone esce di pochissimo. Poco dopo ancora Eriksen impegna Vicario dalla distanza, al 70′ De Vrij colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Conte vuole i tre punti e apporta alcuni cambiamenti, inserendo Hakimi per Young e Lautaro Martinez per Sanchez: il vantaggio nerazzuro arriva al 77′, Darmian finalizza una combinazione Hakimi-Lukaku e porta avanti la capolista. Nel finale i rossoblu cercano di reagire e mettono all’angolo l’Inter ma riescono a rendersi davvero pericolosi solo in un’occasione con Pavoletti.

OMNISPORT | 11-04-2021 14:29