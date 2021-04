Anticipo domenicale per l'Inter che, a San Siro, ospita il Cagliari: i nerazzurri di Conte vogliono rispondere alla vittoria di ieri del Milan, tenendo a distanza i cugini, di fronte peró una formazione che ha estremo bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione ed avvicinare il Torino, quartultimo.11:34

Non solo i punti in palio per la squadra di Conte, ma anche un appuntamento importante con la storia: l'Inter ha una striscia aperta di 11 partite interne di Serie A vinte, solo tre volte nella loro storia nel massimo campionato i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga in casa (1950, 1971 e 2011).11:35