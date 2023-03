Inter-Lecce: trasferta aperta anche ai tifosi salentini

Lo ha stabilito il Tar della Lombardia: potranno entrare a San Siro anche i residenti a Lecce e provincia

03-03-2023 10:26

I tifosi del Lecce potranno liberamente accedere allo stadio di San Siro in occasione di Inter-Lecce. Lo ha fatto sapere con un comunicato la società salentina: “L’U.S. Lecce comunica di aver proposto nella giornata di ieri un ricorso al Tar Lombardia avverso il decreto del Prefetto di Milano che ha vietato la trasferta, in occasione della gara Inter – Lecce, ai residenti di Lecce e provincia. Con decreto monocratico 234/2023, pubblicato in data odierna, il Tar Lombardia ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’US Lecce ed ha sospeso il decreto prefettizio”.