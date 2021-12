Inter, l'ex coach di Dumfries: "Se è in difficoltà ne esce migliorato"

29-12-2021 10:58

A La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Dumfries Alex Pastoor ha analizzato la crescita dell’esterno dell’Inter: “A chi mi chiedeva cosa pensassi delle difficoltà di Denzel in Italia, rispondevo: Non preoccupatevi di lui: se una cosa sembra difficile, la supera lottando. E da una situazione complicata ne uscirà migliorato. Nelle ultime settimane è entrato nella parte, giocando bene e segnando. Penso stia crescendo molto come esterno a tutta fascia nel 3-5-2”.

E su cosa migliorare, Pastoor ha aggiunto: “Ci ha messo poco a raggiungere il livello richiesto all’Inter e a migliorare anche il proprio stile di gioco. Penso che ora stia migliorando molto anche nell’affidabilità: adesso si possono fidare di lui, sia come persona sia come giocatore. Ha raggiunto un’ottima continuità nelle prestazioni, quindi non saprei dire un aspetto su cui può migliorare: sta seguendo una sua strada e penso sia quella giusta”.

