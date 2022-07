Inter: Lukaku è arrivato ad Appiano

08-07-2022 10:52

Il figliol prodigo è tornato: dopo un anno negativo al Chelsea Romelu Lukaku è pronto a far sognare di nuovo con i suoi gol i tifosi dell’Inter. L’attaccante belga è arrivato oggi ad Appiano Gentile per il suo primo giorno di ritiro. Prima giornata stagionale di allenamenti con la squadra anche per Lautaro Martinez e Joaquin Correa, arrivati anche loro stamattina insieme all’amministratore delegato del club Beppe Marotta. La stagione dell’Inter, insomma, è entrata ufficialmente nel vivo, con protagonisti vecchi, nuovi e di ritorno.

