Inter, Lukaku promette: “Vedrete che alla fine resterò”

Frase detta ai dirigenti nerazzurri, ma anche davanti a tutti quelli che frequentano il centro sportivo di Appiano

01-04-2023 12:29

Romelu Lukaku promette e scommette su se stesso. “Vedrete che alla fine resterò”: questa la frase carpita ad Appiano Gentile e detta dall’attaccante belga ai dirigenti dell’Inter, ma anche a tutti quelli che frequentano la Pinetina. Scherzando, ma non troppo, Lukaku ha di fatto ribadito la sua voglia di rimanere nerazzurro anche l’anno prossimo.

Secondo gli accordi, il belga a giugno tornerà al Chelsea dopo aver passato quest’anno in prestito all’Inter. Le due parti poi discuteranno sull’ipotesi di rimandare l’attaccante a Milano oppure no. Dipende dagli inglesi, ma pure da Marotta & C. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.