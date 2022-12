Inter: Lukaku ritorna in gruppo

10-12-2022 11:57

L’Inter ritrova Romelu Lukaku. Il belga ha deciso di anticipare il ritorno a Milano dopo qualche giorno di vacanza per cercare di dimenticare le delusioni del Mondiale. Oggi l’attaccante tornerà ad allenarsi ad Appiano, ma non lo farà da solo come succedeva prima dell’avventura in Qatar. L’attaccante tornerà a lavorare con il gruppo perché ha smaltito completamente l’infortunio ed ora ha solo bisogno di mettere benzina nel serbatoio per arrivare pronto ad inizio 2023.