Inter: Marotta progetta lo sgarbo di mercato ai danni del Milan

L'ennesima rivoluzione in casa Milan ha fatto le sue prime due "vittime": Zvonimir Boban e Paolo Maldini finiranno anzitempo le loro esperienze dirigenziali nel club rossonero. L'ex centrocampista croato lascerà subito, l'ex capitano in estate. Ma anche la rosa rossonera subirà scossoni importanti: il contratto di Zlatan Ibrahimovic potrebbe non essere rinnovato, e l'attaccante svedese rischia di restare così senza squadra da giugno.

Secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport, per la punta di Malmoe si apre ora un ventaglio di ipotesi interessanti: il ritorno in patria, all'Hammarby, per chiudere la carriera nel club di cui è proprietario. L'opzione suggestiva del Monza in serie B con Berlusconi e Galliani, ma soprattutto la possibilità di un ritorno a sorpresa nell'Inter.

I nerazzurri stanno cercando una punta esperta e forte fisicamente per il reparto avanzato, e in inverno avevano opzionato Ibrahimovic, che potrebbe tornare d'attualità anche la prossima estate. L'Inter potrebbe provare così ad inserirsi e proporre a Mino Raiola, l’agente del bomber svedese, un contratto per tornare ad indossare la casacca nerazzurra.

Il 38enne Zlatan Ibrahimovic ha trasformato il Milan, rendendolo, nuovamente, una squadra vera. Perderlo sarebbe uno smacco, soprattutto se dovesse continuare a giocare con la maglia dei cugini.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 12:52