Inter: Materazzi sponsorizza Comuzzo, poi bacchetta alla Juventus per Fagioli 

Presentando il recupero con la Fiorentina l’ex difensore ha consigliato ai nerazzurri di prendere il giovane centrale viola

Pietro Comuzzo è un difensore da Inter: parola di Marco Materazzi, che presentando il recupero di stasera tra i nerazzurri e la viola ha suggerito al club presieduto da Beppe Marotta di tenere d’occhio il giovane centrale. Ma Matrix non s’è lasciato scappare anche l’opportunità di pungere la Juventus sulla cessione di Nicolò Fagioli.

Inter, Materazzi dice la sua su Comuzzo

Nel calciomercato di gennaio Pietro Comuzzo è stato vicinissimo al Napoli, mentre la prossima estate potrebbe essere la Juventus a dare l’assalto al giovane centrale della Fiorentina. Secondo Marco Materazzi, però, l’Inter non dovrebbe lasciarsi sfuggire il difensore classe 2005 divenuto in tempi brevissimi uno dei migliori interpreti del ruolo in serie A. Matrix ne ha parlato a Radio Bruno, presentando il recupero di campionato di stasera al Franchi tra la Viola e la squadra di Simone Inzaghi.

Comuzzo, i complimenti di Materazzi alla Fiorentina

“Comuzzo è un veterano” ha dichiarato Materazzi parlando del difensore di Raffaele Palladino. “Il fatto che la Fiorentina non abbia accettato 35 milioni dal Napoli vuol dire qualcosa, pensano che possa valere molto di più – ha poi aggiunto elogiando la strategia della Viola – . La società viola aveva ceduto Milenkovic e Quarta, sapendo quanto era bravo in prospettiva”.

Materazzi e la confessione di Burdisso su Comuzzo

Materazzi ha poi svelato di aver parlato di Comuzzo con un suo vecchio compagno di squadra dell’Inter. “Nicolas Burdisso mi aveva parlato benissimo di Comuzzo – ha svelato Materazzi, ricordando come l’argentino sia stato direttore tecnico della Fiorentina fino alla scorsa stagione – mi ha detto che ha una testa diversa”.

Poi il suggerimento implicito all’Inter. “Spero sempre che le squadre italiane possano essere più italiane possibili, l’Inter ha un’ossatura molto italiana ad esempio…”, ha dichiarato Materazzi, invitando di fatto i nerazzurri a muoversi per Comuzzo.

Materazzi e la frecciata alla Juventus su Fagioli

Stasera in campo contro l’Inter non potrà esserci Nicolò Fagioli, uno dei volti nuovi della Fiorentina: il regolamento, infatti, gli vieta di scendere in campo nel recupero. La cessione del centrocampista ha offerto a Materazzi la possibilità di scoccare una frecciata nei confronti della Juventus.

“Fagioli dopo la squalifica si è ripresentato con grandi prospettive – ha dichiarato Materazzi – , purtroppo non gli è stato dato lo spazio adeguato alla Juventus, che è un cantiere aperto… Ha scelto la Fiorentina seguendo l’esempio di Kean e ha tutto da guadagnarci, Fagioli ha valore”.