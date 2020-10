Inter-Messi, si può ancora fare? Il grande ex: "Bisogna crederci"

Clima derby a Milano, ma l’Inter in queste ore non sta riflettendo solo sulla sfida contro il Milan. Torna infatti ad aleggiare sopra la metà nerazzurra del capoluogo meneghino il sogno Lionel Messi. Cortesia di un suggerimento di un grande ex, che ne ha parlato in un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’: Diego Milito.

L’uomo simbolo del Triplete del 2010 condivise con la stella del Barcellona la poco fortunata esperienza dei Mondiali in Sudafrica, ma rilancia l’idea di un futuro a forte tinte albicelesti per l’Inter del domani. “All’idea dell’acquisto di Messi bisogna credere. Si vive di sogni. E Leo, in una squadra piena di argentini, starebbe benissimo“.

Milito si è quindi soffermato su un altro suo connazionale che sta facendo la fortuna della Beneamata: “Lautaro Martinez aveva bisogno di tempo per esplodere. Gli è servito un anno, trascorso il quale già è notevolmente migliorato. Sta seguendo la strada giusta per diventare un top”.

Lo stesso Toro è stato al centro di voci di mercato, sulle quali Milito ha preferito glissare: “Per ora mi sembra felice all’Inter. Resta però il fatto che stiamo parlando di un top player, quindi un domani potrebbe anche decidere di andare a giocare altrove“.

Immancabili anche i suoi ricordi personali sul derby, e le tante sfide contro il Milan che lo videro tra i protagonisti. “Di derby ne ho vissuti tanti, ma quello di Milano è decisamente il più bello. In un’occasione segnai anche tre gol, un’emozione unica”.

E in riferimento alla stracittadina del 2020: “L’Inter ha tanti assenti? Nel 2010 vincemmo nove contro undici, quindi tutto è possibile”.

OMNISPORT | 17-10-2020 13:17