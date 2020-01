Inter-Milan, avanti tutta per un inedito scambio di mercato

Inter e Milan stanno pianificando un possibile scambio di mercato da effettuare a gennaio. Non Kessié per Politano, come si ipotizzava solo pochi giorni fa, ma Kessié per Matias Vecino, mediano uruguaiano in uscita dal club nerazzurro.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’idea è nata in casa Inter proprio dopo il fallimento della trattativa per Politano, che si trasferirà invece alla Roma per Spinazzola.

Vecino è ormai fuori dal progetto tecnico a causa di alcuni comportamenti che non sarebbero piaciuti all’allenatore Antonio Conte, riporta il Corriere. Da qui l’offerta al Diavolo per avere in cambio Kessié, anche lui non così certo di rimanere a Milanello.

I due giocatori hanno una valutazione simile, ma Boban e Maldini non sarebbero per ora così convinti dell’affare. Novità importanti potrebbero in ogni caso arrivare nei prossimi giorni, soprattutto quando arriverà il parere di Gazidis.

Per il reparto di centrocampo, il Milan sta visionando anche un altro obiettivo: Alfred Duncan. Il Sassuolo non scende sotto la richiesta di 20 milioni di euro, e il giocatore potrebbe arrivare solo con la contemporanea partenza di Kessié.

