Inter-Milan: si riaccende il derby di mercato per un difensore

L’Inter rivoluziona la difesa: dopo la partenza ormai certa di Diego Godin per Cagliari, i nerazzurri potrebbero salutare presto anche Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Sky il difensore slovacco è finito nel mirino del tecnico del Tottenham José Mourinho: gli inglesi avrebbero già avanzato una prima offerta per il centrale, che non è più tra i primi posti nelle gerarchie di Antonio Conte.

I nerazzurri sono pronti a trattare con gli Spurs ma chiedono 60 milioni di euro per la sua cessione: in caso di fumata bianca, parte dei soldi verrebbe immediatamente reinvestita per un suo sostituto. In pole position ci sarebbe il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che è anche un obiettivo di mercato del Milan.

Si profila così un derby tra le due milanesi. I rossoneri, da tempo sul giocatore, hanno già un principio d’accordo con il suo entourage ma non riescono a superare il muro alzato dalla Fiorentina, che continua a chiedere oltre 40 milioni di euro per il centrale serbo.

Il Diavolo starebbe valutando possibili alternative, e avrebbe messo nel mirino anche il centrale dello Schalke 04 Matija Nastasic, ex Fiorentina e Manchester City, che non a caso ha lo stesso procuratore di Milenkovic, Fali Ramadani.

Il colpo in difesa è d’obbligo per il Diavolo, come ammesso dallo stesso direttore tecnico Paolo Maldini a margine della cerimonia per il Premio Azeglio Vicini: “Abbiamo qualche problema a causa delle defezioni di Musacchio, Romagnoli e Duarte. Stiamo vedendo cosa fare, perchè in questo momento siamo contati. Abbiamo già una rosa molto equilibrata con due giocatori per ruolo, ma se potremo far qualcosa per migliorare, lo faremo. Nastasic possibile obiettivo? In teoria a noi piacciono tutti i giocatori buoni, bisogna poi capire se sono compatibili con le nostre esigenze di bilancio”.

OMNISPORT | 23-09-2020 08:58