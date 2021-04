Inter-Milan, si scatena il derby di mercato per un difensore

Il ciclo della Juventus è ormai finito, e Inter e Milan sono a caccia di rinforzi per confermare il loro ruolo di protagoniste anche nel prossimo campionato. A cominciare dalla difesa: in estate nerazzurri e rossoneri si daranno battaglia per un comune obiettivo di mercato, Nikola Milenkovic.

Il difensore serbo ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2022, ed è alla ricerca di un club più ambizioso e che parteciperà alla prossima Champions League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la valutazione del cartellino del giocatore si è notevolmente abbassata a un anno dalla scadenza naturale del contratto: il prezzo è ora di 25 milioni di euro, alla portata del Biscione e del Diavolo.

Antonio Conte quest’anno ha blindato la sua difesa con il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni, ma ha chiesto a Beppe Marotta alternative di qualità per l’anno prossimo, quando si tenterà l’assalto alla Champions League: a parte Nikola Maksimovic, che si libererà a zero dal Napoli ed è molto vicino al club meneghino, in cima alla lista c’è proprio il centrale serbo.

Marotta dovrà però vedersela con Paolo Maldini , che da tempo sta lavorando per ristrutturare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. L’arrivo di Tomori allontana Alessio Romagnoli, che potrebbe dire addio al club rossonero in estate: al suo posto il primo obiettivo è proprio Milenkovic.

Occhio anche alle pretendenti estere: il giocatore piace a diversi club di Premier League di primissimo piano, a cominciare da Manchester United e Liverpool.

OMNISPORT | 08-04-2021 10:31