Inter, Mkhitaryan: "Sapevamo di poterla vincere"

26-10-2022 22:44

Ottima prestazione in Inter-Viktoria Plzen per l’armeno Mkhitaryan, in grande crescita in questa parte di stagione dopo un inizio difficile. Oggi Mkhitaryan è stato anche protagonista del gol che ha aperto le marcature con un bel colpo di testa su cross di Bastoni.

Queste le sue parole a Inter Tv dopo la partita:

“Eravamo consapevoli di doverla vincere. Siamo stati leggermente tesi nei primi 25 minuti e dopo la rete ci siamo trovati meglio e abbiamo mostrato di poterla vincerla con facilità. Il gruppo? Abbiamo creduto in noi stessi, credevamo già prima che tutto era possibile dato che noi siamo l’Inter e lo abbiamo mostrato sul terreno di gioco. Siamo dei ragazzi tutti molto uniti e così abbiamo la possibilità di conquistare ogni gara. Sapevamo che sarebbero stati in difesa e ci siamo pronti per giocare alti e cercare spazio dietro le linee della loro difesa. Alla fine abbiamo segnato i gol che ci servivano”.