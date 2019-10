Inter nega giocatore alla Nazionale, bufera social

L’emergenza attaccanti, con l’infortunio di Sanchez, ha indotto l’Inter a prendere una decisione pesante, negando il gioiellino Sebastiano Esposito all’Under 17 che dovrà partecipare ai Mondiali. Una scelta forzata per Conte che sta pensando di utilizzare anche come titolare il gioiellino di Castellammare visti i tanti impegni di fila.

L’ATTACCO – Non tutti però hanno accettato serenamente la presa di posizione e in particolare il Corriere dello sport è andato giù pesante, mettendo la notizia in prima pagina con un fondo aggressivo (“la nazionale sottomessa”) in cui si accusa Conte di aver sottratto alla nazionale ossigeno prezioso senza l’ombra di un rimorso e si scrive che “Il calcio italiano si priva della sua versione migliore e non ha il coraggio di mettere davanti a tutto gli interessi generali”.

IL RIMPIANTO – Anche il ct dell’Italia Under 17 Nunziata è rimasto deluso: “Ci dispiace che Esposito non verrà con noi ma purtroppo cause di forza maggiore hanno impedito la sua convocazione, nonostante la grande disponibilità mostrata dall’Inter fino alla fine. Di questa squadra Sebastiano è sempre stato un leader, sia sotto il profilo tecnico che nello spogliatoio. Fa male sempre dover rinunciare a dei giocatori che con noi hanno costruito questo percorso: non smetterò mai di ringraziarli”.

LA POLEMICA – Ad accendere la polemica sui social è Giovanni Capuano. Il giornalista di Panorama twitta: “La polemica su Esposito che non va al Mondiale Under 17 perché l’Inter è in emergenza attaccanti mi pare francamente abbastanza poco sostenibile”.

LE REAZIONI – Gli interisti sono indignati e si sfogano sul web: “Polemica inutile e penso anche il ragazzo preferisca giocarsi le possibilità con la 1 squadra sia in campionato che in Champions, piuttosto che giocare un mondiale UNDER 17..” o anche: “Esposito è un calciatore dell’Inter. L’Inter ne ha bisogno. Fine della storia”.

IL RETROPENSIERO – C’è chi ricorda: 1) non è data FIFA, quindi non c’è obbligo 2) il Flamengo non manda Renier stella del brasile per lo stesso motivo 3) L’Inter manda 5 giocatori nell’under 17, tra cui Gnonto concesso senza pre-convovazione indebolendo la primavera”

LA RABBIA – Fioccano commenti rabbiosi: “Fosse stato uno dei gobbi avrebbero commentato con “troppo forte per la Naz U17, serve al fianco di Ronaldo” e infine: “Ci spiegate cosa vi ha fatto l’Inter? Possibile questa campagna mediatica da giorni?”.

SPORTEVAI | 17-10-2019 10:55