Inter, niente riscatto: Lazaro verso il ritorno a Milano

Valentino Lazaro tornerà ad essere un giocatore dell’Inter. Lo spiega in conferenza stampa Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach.

Il dirigente della società tedesca ha infatti spiegato che il laterale non sarà riscattato, e quindi farà ritorno in nerazzurro. “Alla fine di questa stagione avrò molti incontri, ci saranno molte situazioni da programmare e servirà pazienza. Ma per come stanno attualmente le cose, Lazaro tornerà all’Inter”, ha infatti spiegato.

La decisione, tuttavia, non è ancora presa: “Inizieremo a costruire la rosa in vista della prossima stagione dopo l’ultima giornata, insieme al nuovo tecnico”.

Lazaro quest’anno ha giocato 27 volte con il Borussia Monchengladbach, mettendo insieme due gol e un assist. Qualora volesse riscattarlo, il club teutonico dovrebbe versare nelle casse dell’Inter 13,8 milioni di euro.

OMNISPORT | 20-05-2021 20:39