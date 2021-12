Inter, non solo Onana: altri due nomi per il post-Handanovic

20-12-2021 10:59

Con una squadra prima in classifica l’Inter sul mercato pensa soprattutto a programmare il futuro. Fino a oggi il club nerazzurro pareva aver risolto la questione portiere: dopo Samir Handanovic il numero 1 dell’Inter finirà sulle spalle di Andrè Onana, 25enne camerunese che a fine stagione lascerà a parametro zero l’Ajax.

Dragowski e Meret alternativi a Onana

Secondo La Repubblica, però, l’Inter e il giocatore africano non avrebbero ancora concluso il loro accordo. Beppe Marotta si sta guardando attorno e avrebbe individuato due alternative.

La prima corrisponde a Bartlomiej Dragowski, portiere polacco della Fiorentina con contratto in scadenza nel 2023: qui la difficoltà riguarda le pretese del club viola, che non lascerebbe partire il giocatore per meno di 18 milioni di euro. L’altra opzione è Alex Meret, portiere legato al Napoli fino al 2023: Meret non è più titolare della squadra azzurra e verrebbe all’Inter con piacere, ma anche qui non sarà facile convincere De Laurentiis a cedere il giocatore.

I tifosi scelgono il portiere dell’Ajax

Per i tifosi dell’Inter, nessuna delle due soluzioni sembra essere adeguata. “Dragowski non lo voglio, è un portiere mediocre e sta facendo panchina nella Fiorentina”, il commento di Cristian su Facebook. “A quel punto preferisco Terracciano, Dragowski gioca perché è più giovane ma soprattutto straniero”, aggiunge Mauro tirando in ballo l’altro portiere della Fiorentina.

“Certo, avendo Handanovic e Onana gratis andiamo a spendere 18 milioni per uno scarsone simile”, commenta Ivan, non credendo alla notizia su Dragowski.

Sergio suggerisce un altro nome: “Ma Cragno del Cagliari nessuno lo valuta?”. E Nicola: “Giulini vuole 20 milioni”. Per Vincenzo alla fine Onana resta la soluzione migliore: “È meglio aspettare che si liberi Onana”.

