Inter, nuovo positivo al Covid. Le parole di Conte su Lukaku

Brutte notizie in casa Inter alla vigilia della partita contro l’Atalanta: il vice di Handanovic, Daniele Padelli, è risultato positivo al Covid all’ultimo giro di tamponi ed è al momento isolato, oltre che asintomatico. Stop anche per Gagliardini e Radu, che non si sono allenati a causa dei risultati dubbi dei loro test.

Antonio Conte in conferenza stampa si è espresso così sulla situazione: “Inutile dire che essere in zona rossa non influisca perché a differenza del passato oggi siamo molto più colpiti, tanto i calciatori quanto le famiglie a casa. Fai allenamento e prepari delle partite non contando sui giocatori perché ci sono negatività e polipositivizzazioni che non ti consentono di prepararti. La situazione non è semplice per nessuno, ma la dobbiamo affrontare. Spesso qualcuno se ne dimentica ma al di là dell’aspetto sportivo c’è quello umano che viene tralasciato in favore di altre cose, ma non è semplice per chi deve gestire queste situazioni”.

Romelu Lukaku sarà convocato: “Lukaku si è allenato con noi quindi molto probabilmente verrà convocato. Affrontare l’Atalanta non è semplice, ha un grande allenatore che le ha dato credibilità. Attuano una pressione costante sul portatore di palla e sono molto bravi in fase offensiva. Dovremo fare una grande gara”.

Il salto di qualità che ancora manca: “Si parla di poco, per adesso manca quel poco. Dobbiamo lavorare sodo, ancora di più e cercare di annullare quel poco. Se c’è significa che ancora non ci siamo”.

Sensi ancora fuori causa: “Per Sensi bisogna parlare con i medici e l’area riabilitativa. Per il resto da un po’ stiamo lavorando col giocatore ma non sta dando risultati. Il giocatore è quasi sempre indisponibile”.

OMNISPORT | 07-11-2020 14:52