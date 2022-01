Inter: occhi su Dybala

14-01-2022 08:49

Si sa ormai che durante le fasi di calciomercato tante cose possono cambiare dall’oggi al domani. In realtà però la telenovela riguardo il rinnovo di contratto tra Paulo Dybala e la Juventus dura da tanto, troppo tempo. Ancora non si è trovata la quadra per porre fine al lungo tira e molla e quello che sembrava ormai un affare fatto, rischia adesso di saltare.

Dybala era abbastanza convinto di rinnovare ma i continui tentennamenti della dirigenza bianconera stanno inducendo la Joya ad ascoltare le offerte provenienti anche da altre società.

Una di queste è l’Inter, fresca vincitrice, proprio contro la Juventus, della Supercoppa italiana. Se infatti Suning ha imposto un regime di autofinanziamento, garantire una decina di milioni l’anno all’argentino, senza spendere nulla per il cartellino, non sembra una prospettiva utopistica.

Altri club sulle tracce dell’attaccante argentino sono Barcellona e Tottenham. Certo un trasferimento in neroazzurro avrebbe il sapore del tradimento nei confronti dei suoi tifosi bianconeri, ma si sa, nel calcio non sarebbe ne il primo ne l’ultimo a cambiare casacca. Se poi la Juventus volesse a tutti i costi buttarsi su Vlahovic ecco che i soldi gudaganti dalla cessione di Dybala potrebbero aiutare nell’acquisto dell’attaccante viola.

