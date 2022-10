Inter, oggi il primo incontro per il rinnovo di Skriniar

27-10-2022 19:15

Nella giornata di oggi, come anticipato nelle giornate precedenti, è andato in scena un incontro preliminare per il rinnovo del centrale difensivo slovacco classe 1995 Milan Skriniar.

Come riporta Eurosport, non si è parlato di cifre, ma intanto è stata data la disponibilità a trattare. Probabilmente il prossimo incontro avverrà entro sette giorni da oggi.

Con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League già in tasca grazie al 3-0 di ieri sera contro il Viktoria Plzen nella quinta giornata della fase a gironi, i nerazzurri si sono garantiti un gruzzolo importante che potrà essere reinvestito anche sui rinnovi. Skriniar è una colonna dell’Inter sia dentro che fuori dal campo, e lo stesso presidente Zhang ci tiene molto a tenere in squadra il proprio giocatore, tanto che avrebbe dato mandato ai dirigenti di “non alzarsi dal tavolo senza il rinnovo”. Frase ovviamente simbolica, ma segno della volontà della società di puntare ancora forte sul ragazzo.