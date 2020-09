Inter, oltre a Darmian altro rinforzo dal Parma: tifosi scettici

Dopo quella di Godin al Cagliari l’Inter potrebbe presto finalizzare altre cessioni, come quella di Candreva alla Sampdoria, che permetterebbero di fare spazio in organico a eventuali rinforzi. Uno di questi potrebbe essere Matteo Darmian, difensore polivalente che nel 3-5-2 di Antonio Conte potrebbe svolgere ben quattro ruoli, sapendo agire sia da marcatore esterno nella linea a tre che da cursore di fascia, sia a destra che a sinistra.

Non solo Darmian in arrivo dal Parma

Un vero jolly che arriverebbe grazie ai buoni rapporti con il Parma, club con il quale l’Inter potrebbe anche concludere un altro affare. Conte, infatti, gradirebbe anche un’altra punta, ma Marotta sa di non poter spendere molto per il reparto offensivo.

Ecco perché i nerazzurri stanno pensando seriamente a Gervinho, 33enne che rappresenterebbe un profilo low-cost piuttosto affidabile per la campagna acquisti nerazzurra: l’ivoriano conosce bene la Serie A, potrebbe giocare in coppia sia con Lautaro Martinez che con Lukaku ed è soprattutto un eccezionale contropiedista, caratteristica particolarmente cara a Conte.

I dubbi degli interisti su Gervinho

L’affare potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni del mercato, ma intanto non sembra entusiasmare i tifosi nerazzurri. “E vai con gli ultratrentenni… mamma mia… Abbiamo una grande squadra per il futuro”, commenta Vitantonio su una delle pagine Facebook dedicate all’Inter.

“Credo che questa su Gervinho sia davvero una super bufala”, aggiunge Antonio. “E cosa ci dobbiamo fare con questo qua?”, si domanda Paolo. Altri tifosi, invece, vedrebbero bene l’ivoriano in nerazzurro.

“Per il gioco di Conte sarebbe un ottimo acquisto, addirittura un ipotetico titolare”, commenta Gianluca. Per Orazio, invece, Gervinho è “una buona riserva in attacco, ben venga: gli ultimi 20 minuti può giocarli e spaccare le partite”. Anche Daniele approva: “Ottima riserva può servire molti assist per Lukaku o Lautaro”.

SPORTEVAI | 25-09-2020 10:42