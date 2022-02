Inter, Onana parla già da vero nerazzurro: il suo saluto all'Ajax

28-02-2022 17:46

L‘Inter sta affrontando un periodo difficile in campo, ma sul mercato le cose sembrano andare a gonfie vele. Moltissime sono le operazioni aperte in casa nerazzurra, mentre alcune sono già chiuse da tempo. Stiamo parlando di Andre Onana, portiere dell‘Ajax che diventerà nerazzurro da luglio. Nella giornata di oggi sono arrivate, di fatto, le parole di saluto di Onana verso i Lancieri, ribadendo con forza l’autonomia e il rispetto per la propria scelta.

Inter, Onana ormai pensa nerazzurro: “Il mio tempo all’Ajax è finito”

Il camerunese classe 1996 ha parlato di questo ai microfoni di NOS. Queste le sue parole, a dimostrazione della fermezza della sua scelta:

“Ho fatto il massimo per questo club, quindi che sia importante per me cercare una nuova sfida. Credo che sia un mio diritto firmare o non firmare un nuovo contratto. Alla fine la vita gira attorno al fare delle scelte. Io credo di aver fatto un grande lavoro per questo club per tanti anni e adesso credo che il mio tempo all’Ajax sia finito”.

Queste dunque saranno le ultime partite di Onana con la maglia dell’Ajax, casacca che indossa fin dalle giovanili nel lontano 2015.

Inter, Onana aveva già firmato a gennaio

Manca ancora la conferma ufficiale (che sarebbe dovuta arrivare entro febbraio), ma già da mesi possiamo considerare l’affare Onana-Inter come ufficiale. Come riportato da ogni media sportivo in Italia, infatti, il camerunese aveva firmato il proprio contratto con l’Interi il 4 gennaio scorso, al seguito del superamento delle visite mediche di rito.

Al momento Onana sta concludendo gli ultimi mesi del proprio contratto all’Ajax prima di iniziare la propria nuova sfida. Nelle ore precedenti alla firma, ricordiamolo, c’era stato un timido tentativo del Barcellona di inserirsi nella trattativa. I catalani sono infatti l’ex squadra del portiere, che però alla fine ha deciso di prendere la strada di Milano.

Convivenza Onana-Handanovic: Inter, come ti comporti?

Rispetto ai primi approcci con Onana, la situazione legata a Samir Handanovic sembra essere leggermente cambiata. A inizio stagione infatti le prestazioni del capitano nerazzurro avevano fatto disperare i tifosi, salvo poi riprendersi nel corso dell’anno e tornare a sognare il rinnovo.

Anche Marotta, non più tardi di una settimana fa, aveva espresso con decisione la volontà della società di prolungare di un anno il contratto col proprio portiere e capitano. Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma sembra che si stia parlando. Molto, forse, dipenderà da come la società di muoverà con Onana. Sarà titolare o è destinato a un anno in panchina?

La sensazione è che dato l’investimento fatto dai meneghini (con un contratto di cinque anni), Onana sia destinato a giocare titolare, con Handanovic, in caso di rinnovo, a fare da secondo e da chioccia. Un po in stile Buffon con la Juventus.

OMNISPORT