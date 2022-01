Inter, operazione Lukaku-bis? Via libera dei tifosi a cedere altro big

04-01-2022 09:14

Con i soldi di Lukaku, oggi coccodrillo pentito che versa lacrime, l’Inter ha messo i conti a posto ed ha rifatto la squadra senza perdere valore con i vari Dzeko, Correa, Dumfries, Calhanoglu ecc. Un dato di fatto che potrebbe spingere Marotta ad effettuare un’altra operazione simile, sia pur a cifre diverse, ovvero vendere un senatore e finanziare il mercato estivo con i soldi della sua cessione.

L’Inter pensa a cedere De Vrij a giugno

Il nome è quello di De Vrij che potrebbe dire addio all’Inter in estate. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e ad oggi l’accordo per il prolungamento dell’ex Lazio, che peraltro compirà 30 anni a febbraio, sembra molto lontano. All’Inter piace molto Gleison Bremer, difensore brasiliano classe 1997 che è alla sua terza stagione di fila da titolare a Torino.

Marotta vuole Bremer e Ginter

I granata lo valutano oltre 20 milioni di euro ma l’idea dei nerazzurri è di uno scambio: uno tra Kolarov, Sensi e Vecino a Torino, Bremer a Milano, con conguaglio in favore del club di Cairo. In più Marotta bracca Ginter. Il tutto senza considerare la plusvalenza per de Vrij, preso a zero e che verrebbe ceduto a non meno di 20 milioni.

I tifosi pronti a dire addio a de Vrij

Fioccano le reazioni via social: “A me De Vrij non fa impazzire quindi se riuscisse in questa operazione farebbe centro per ennesima volta” o anche: “Bremer é più forte di de vrij già adesso” oppure: “De Vrij ottimo, però ha dei limiti fisici oggettivi che non può sempre risolvere col senso della posizione sovrannaturale che ha.., Bremer potenzialmente può diventare pure piú forte di Skriniar, atleticamente dà due giri a Stefan”

C’è chi scrive: “Cedere De Vrij è probabilmente la cosa giusta da fare. 25 mln sarebbero ottimi. Se prendi Bremer, e lui soddisfa le aspettative, hai messo apposto la difesa per una decina d’anni. Se ci dovesse essere qualche qualsiasi problema giochi con Ginter che è una certezza”.

Nessuno è insostituibile per i tifosi nerazzurri: “De Vrij è bravo e tutto, ma questa stagione ha già dimostrato che è sostituibile e il sistema aiuta chiunque” e poi: “Il rinnovo di de Vrij penso che sia impossibile, con Raiola è intrattabile il rinnovo, meglio evitare di strapagarlo (per quanto stefan sia fortissimo) e puntare tutto su Ginter e Bremer”

Infine: “La proprietà vuole venderlo perché è stato preso a zero e sarebbe una bella mossa, soprattutto perché sennò rischi di perderlo a zero, de Vrij sicuro vuole strappare l’ultimo contrattone della carriera e da noi non c’è modo (vedi Brozo) e sicuramente Raiola ha interesse a spostarlo”

