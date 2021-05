Inter, la speranza dei tifosi: "E' lui il nostro top player"

La stagione della vittoria, del rilancio finisce per essere quella che crea maggiori preoccupazioni tra i tifosi dell’Inter. La formazione nerazzurra ha festeggiato il suo 18esimo scudetto solo da qualche giorno ma quella vittoria sembra allontanarsi ogni ora che passa. L’addio di Antonio Conte all’Inter ha gettato nello sconforto i tifosi che speravano di poter aprire un ciclo grazie all’allenatore salentino.

Un brusco risveglio

Il prestito del fondo americano Oaktree aveva lasciato sperare i tifosi dell’Inter che la situazione economica potesse essere risolta. Ma a quanto pare le difficoltà della società sono molto profonde. Sarà necessario un netto ridimensionamento per riuscire a mettere i conti a posto; una possibilità che Antonio Conte non ha voluto prendere in considerazione e con cui devono fare ora i conti i tifosi nerazzurri.

L’ultima speranza: Marotta

In queste ore però c’è anche una parte della tifoseria nerazzurra che non si vuole disperare e che spera di riuscire a rimanere competitiva. E tutti si aggrappano alla professionalità di Beppe Marotta che rimane saldamente al timone del club come scrive anche il giornalista Giovanni Capuano: “In questo momento è lui l’ancora di salvataggio per chi ruota intorno all’Inter”.

Sono tanti i tifosi che sposano questa teoria. Beppe Marotta in passato ha dimostrato di essere capace di gestire bene anche situazioni complicate e quello che gli si presenta in vista della prossima stagione: “Marotta deve fare un’impresa: fare 80 milioni di plusvalenze, ridurre gli ingaggi del 20% e trovare un allenatore e tutto questo nel suo ultimo anno di contratto”. Ma sono tanti i tifosi a sostenere il dirigente: “Per me quello con la schiena davvero dritta e il senso del dovere è Marotta, top player reale”.

I tifosi si aggrappano a Marotta

In queste ore di grande instabilità in casa Inter, Beppe Marotta diventa il faro per i tifosi interisti che non vogliono lasciarsi andare alla disperazione: “L’unico carro da non abbondare davvero è quello di Marotta. L’unico vero padrone del nostro futuro” e ancora “Marotta è il vero top player nerazzurro”.

SPORTEVAI | 27-05-2021 08:32