Inter, ore decisive per un colpo a centrocampo

Continua il pressing degli uomini di mercato dell’Inter per portare il prima possibile a Simone Inzaghi il rinforzo a centrocampo tanto richiesto.

La cerchia di nomi indicati dal tecnico nerazzurro ormai si è ristretta e proprio per uno di questi, a breve, potrebbe giungere la tanto attesa fumata bianca.

Il riferimento è a Nahitan Nandez, uno degli uomini accostati con più insistenza al club di Viale della Liberazione nelle ultime settimane.

Il giocatore, molto apprezzato per la sua duttilità tattica, è appena rientrato in Italia dopo la Copa America e le conseguenti vacanze trascorse in Uruguay, terra dalla quale non si perso gli ultimi aggiornamenti della trattativa tra l’Inter e il Cagliari.

Fra le due squadre la differenza è minima visto che, trovato l’accordo sulla formula (prestito con diritto di riscatto), al momento resta da concordare solamente la cifra della prima tranche da versare nelle casse dei sardi: i rossoblù vorrebbero strappare 5 milioni ai nerazzurri i quali, a loro volta, non vorrebbero andare oltre i 3.

Colmato questo gap nei prossimi incontri che avverranno tra le parti, la trattativa dovrebbe concludersi celermente dato che, con Nandez, Marotta e Ausilio hanno già trovato l’intesa per un quadriennale da 3 milioni l’anno.

L’arrivo a Milano dell’agente del sudamericano poi dovrebbe accelerare ulteriormente le cose e permettere in questo modo all’uruguagio di impacchettare i suoi effetti personali e raggiungere a breve Appiano Gentile dove Inzaghi lo sta attendendo per affidargli un ruolo chiave nella nuova formazione nerazzurra.

OMNISPORT | 30-07-2021 11:00