Inter: Oriali vicino all'addio

Era ormai nell’aria da un pò tempo: ora manca solo l’ufficialità, ma le strade di Gabriele Oriali e l’Fc Internazionali sono ormai destinate a separarsi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a breve si consumerà ufficialmente l’addio. La motivazione è l’approccio diverso al lavoro di campo con l’arrivo di Simone Inzaghi: se Conte aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo, controllando ogni spillo dentro Appiano Gentile, adesso l’aria sembra diversa, spiega il quotidiano.

A fare da cuscinetto tra la squadra e i vertici nerazzurri saranno invece Beppe Marotta e Piero Ausilio. Almeno per il momento, non arriverà un nuovo team manager: nelle scorse settimane era circolato il nome di Riccardo Ferri, altra gloria nerazzurra vicina alla società, ma non è stato compiuto l’ultimo passo.

Oriali, invece, si concentrerà e manterrà saldo il suo ruolo da Team Manager della Nazionale al fianco di Roberto Mancini.

OMNISPORT | 28-07-2021 10:48