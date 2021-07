Marotta: "Mourinho? Non cado nel tranello"

L’amministratore dell’Inter Beppe Marotta a margine della presentazione del Calendario di Serie A ha commentato le parole di José Mourinho, che si è riferito ai nerazzurri come club che vince ma non paga gli stipendi: “Mourinho lo conosciamo bene, è una grande volpe, è furbo, è abituato a stuzzicare gli avversari, innervosirli e forse stimolarli. Io mi sento sicuramente più stimolato. Non è il luogo per fare polemica. Sta a noi non cadere nel tranello, né in litigiosità”.

Sull’ingaggio di Calhanoglu: “Calhanoglu? Un’opportunità di mercato, non certo uno sgarbo fatto al Milan. Oggi tocca a me, magari domani tocca a loro prenderne uno da noi svincolato. Abbiamo giocatori in scadenza di contratto e alla luce della situazione del calcio, è giusto non correre dietro. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto ai ricavi, quindi bisogna avere la forza di lasciarli andare in alcuni casi”.

OMNISPORT | 14-07-2021 20:42