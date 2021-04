Inter: ostacoli per Marotta nell'operazione Mandi

Beppe Marotta è abituato a setacciare il mercato alla ricerca di giovani parametri zero pronti a esplodere nel grande calcio (il suo capolavoro, in tal senso, rimane quel Paul Pogba portato alla Juventus da svincolato). E ora il dirigente nel frattempo trasferitosi all’Inter punta a un’operazione simile. Ma la concorrenza non manca.

Da tempo infatti l’Inter è sulle tracce di Aissa Mandi, centrale algerino pronto a separarsi a fine stagione dal Real Betis, club di Siviglia. Come in Spagna spiega ‘Todofichajes’, infatti, il club nerazzurro sarebbe a un passo dal convincere il difensore a firmare il suo nuovo contratto. Ma la concorrenza non manca.

Sulle sue tracce si è infatti inserito il Villarreal, pronto a giocare le sue carte per convincere il giocatore a non cambiare nazione e campionato, dopo essere riuscito a diventare una certezza della Liga spagnola. Le trattative sono in corso, e le quotazioni dell’Inter sono certamente buone. Necessario, però, accelerare i tempi.

OMNISPORT | 25-04-2021 14:04