Inter, pareggio col Monaco dopo il doppio svantaggio

16-07-2022 22:35

L’Inter pareggia 2-2 l’amichevole contro il Monaco. Primo tempo complicato per i nerazzurri, soprattutto la prima mezz’ora, in cui gli avversari vanno in rete due volte: all’8′ con Golovin che imbucato da Ben Yedder non sbaglia davanti ad Handanovic, al 30′ il francese dopo l’assist si regala invece il gol dopo un ottimo contropiede.

L’Inter riesce ad accorciare le distanze a fine primo tempo, con Gagliardini abile ad arrivare per primo dopo la parata sul colpo di testa di D’Ambrosio. Al 59′ la rete del definitivo 2-2: Scatenato Lukaku, tiri deviato, riprende la palla Asllani che con un bel rasoterra mette alla sinistra del portiere. Non mancano occasioni da una parte e dall’altra, alla fine il risultato non cambia.