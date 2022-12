Inter, pari con il Betis con gol di Darmian: "È andato tutto bene"

17-12-2022 23:06

È finita 1-1 la partita amichevole dell’Inter in casa degli spagnoli del Real Betis. Le due reti sono arrivate negli ultimi minuti a pochi secondi di distanza. Vantaggio di Juanmi Jiménez all’84’ e poi pareggio all’85’ di Matteo Darmian. Il difensore esterno ha quindi rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club allenato da Simone Inzaghi.

“Per me era importante mettere minuti nelle gambe. Rientravo da un infortunio ed è andato tutto bene. Adesso abbiamo qualche settimana per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. La squadra si sta preparando bene”. Su Mkhitaryan alle spalle di Dzeko ha invece aggiunto: “Mkhi è importante e può giocare in più ruoli. Ci dà una grossa mano perché sa fare tutto”.