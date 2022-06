Inter, parte la caccia al centrale difensivo

11-06-2022 17:18

L‘Inter incomincia a preparare il terreno per il prossimo difensore centrale. Per fare cassa infatti i nerazzurri dovrebbero vendere almeno un pezzo pregiato, e la scelta sta ricadendo sempre più su uno tra Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Al momento il favorito per occupare la casella difensiva è Gleison Bremer del Torino, ma è notizia di ieri sera, rilanciata da Sky Sport, che Piero Ausilio si è incontrato a Londra con l’agente del difensore della Fiorentina Milenkovic, ovvero Ramadani.

Molte italiane sul forte difensore serbo classe 1997, e l’Inter vuole garantirsi un’alternativa in caso Bremer alla fine non arrivi per qualche motivo.

